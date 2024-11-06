ОГП: Росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених

Страти та катування українських військовополонених свідчать про елементи геноциду.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю для Цензор.нет.

Як зазначив Бєлоусов, кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.

Він підкреслив, що фізичне знищення українських військових у полоні, зокрема через страти, катування та жахливі умови тримання, свідчить про елементи геноциду.

Україна збирає докази злочинів агресора з усіх можливих джерел. Ними, зокрема, є дані наших військових, розвідки, інформація з допитів російських військовополонених. Попри всю складність розслідування справ, викликану неможливістю доступу до місць вчинення злочинів, тіл і проведення експертиз, є реальні вироки воєнним злочинцям.

Бєлоусов додав, що у майбутньому до відповідальності будуть притягнуті не лише виконавці, а й уся вертикаль організаторів таких злочинів: ті, хто підбурював, віддавав накази та не реагував на злочини.