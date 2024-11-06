«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
ГоловнаСуспільствоВійна

ОГП: Росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених

Страти та катування українських військовополонених свідчать про елементи геноциду.

ОГП: Росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю для Цензор.нет.

Як зазначив Бєлоусов, кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.

Він підкреслив, що фізичне знищення українських військових у полоні, зокрема через страти, катування та жахливі умови тримання, свідчить про елементи геноциду.

Україна збирає докази злочинів агресора з усіх можливих джерел. Ними, зокрема, є дані наших військових, розвідки, інформація з допитів російських військовополонених. Попри всю складність розслідування справ, викликану неможливістю доступу до місць вчинення злочинів, тіл і проведення експертиз, є реальні вироки воєнним злочинцям.

Бєлоусов додав, що у майбутньому до відповідальності будуть притягнуті не лише виконавці, а й уся вертикаль організаторів таких злочинів: ті, хто підбурював, віддавав накази та не реагував на злочини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies