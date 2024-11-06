ОГП: Росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.
Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю для Цензор.нет.
Як зазначив Бєлоусов, кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.
Він підкреслив, що фізичне знищення українських військових у полоні, зокрема через страти, катування та жахливі умови тримання, свідчить про елементи геноциду.
Україна збирає докази злочинів агресора з усіх можливих джерел. Ними, зокрема, є дані наших військових, розвідки, інформація з допитів російських військовополонених. Попри всю складність розслідування справ, викликану неможливістю доступу до місць вчинення злочинів, тіл і проведення експертиз, є реальні вироки воєнним злочинцям.
Бєлоусов додав, що у майбутньому до відповідальності будуть притягнуті не лише виконавці, а й уся вертикаль організаторів таких злочинів: ті, хто підбурював, віддавав накази та не реагував на злочини.
- На Покровському напрямку російські розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ. Відомо, що 23 жовтня під час наступу на Селидове загарбники захопили у полон українських бійців.