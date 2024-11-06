Work.ua вважає, що ці бізнеси створюють серйозну загрозу для українців, особливо в умовах війни.

Сайт пошуку роботи Work.ua відмовився від співпраці з компаніями зі сфери гемблінгу, бетингу й онлайн-казино.

Відповідне рішення опубліковане на сайті сервісу.

Work.ua вважає, що ці бізнеси створюють серйозну загрозу для українців, особливо в умовах війни, підштовхуючи вразливих людей до небезпечної залежності та фінансових втрат.

Зазначається, що таке рішення є продовженням позиції Work.ua щодо відповідальності перед суспільством і внеском у підтримку тих, хто потребує надійної допомоги, а не згубного впливу азарту.

“Наразі українці, зокрема військовослужбовці, знаходяться у стані постійного стресу, який підвищує вразливість до залежності. Такі сфери, як гемблінг, казино та бетинг, не лише створюють додаткові ризики для психологічного стану, а й сприяють поширенню згубних звичок”, – вважають у компанії.

Також зазначається, що в умовах війни, коли українці потребують підтримки та єдності, такі бізнеси стають небезпечним випробуванням для багатьох громадян, впливаючи на їхні життя та добробут.

“Чи мають такі бізнеси законодавчо існувати та бути доступними зараз і особливо на фронті під час війни – вирішувати не нам. Та нам точно вирішувати, кому допомагати, а кому – ні. З ким робити партнерські програми та колаби, а з ким – ні. Кого рекламувати й брати в партнери, а кого – ні. І як ставитися до тих, для кого гроші не пахнуть”, – Артур Міхно, співзасновник та CEO Work.ua.

Загалом Work.ua заблокував понад 40 компаній, серед яких Favbet, Vbet Ukraine, Cosmolot, PIN-UP Global, Casino.ua, Gorilla.ua, Cosmobet, Slotscity, Prematch та інші.

Ще рік тому Work.ua відмовився від співпраці з брендами, що продовжують діяльність на російському ринку, оскільки їхні податки допомагають фінансувати агресію проти України.