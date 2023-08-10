Сайт пошуку роботи Work.ua відмовився від співпраці з компаніями, які не вийшли з російського ринку

Власники сервісу також закликали інші бізнеси та людей зробити так само – відмовитись від будь-якої співпраці з такими компаніями.

Один з найвідоміших сайтів пошуку роботи в Україні Work.ua відмовився від співпраці з компаніями, які не вийшли з російського ринку.

“Півтора року повномасштабної війни довели, що ті компанії, які досі не вийшли з російського ринку, це вже точно не тому, що поки не змогли чи не встигли. Вони не хочуть. Гроші для них дорожчі, ніж життя людей. А отже, їм не має бути місця в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співпраця будь-якого бізнеса з ворогом – це його підсилення. На податки, які платить бізнес, працюючи в Росії, виготовляються ракети, що летять нищити українців та їхні міста.

“Відсьогодні Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок – відмовитись від будь-якої співпраці з ними… Сьогодні ми розриваємо контракти на суму понад п’ять мільйонів гривень на рік. Повертаємо ці гроші їхнім власникам і в жодній мірі не хочемо більше бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі”, – йдеться в повідомленні.

До списку компаній, з якими сайт розірвав договори, увійшли Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, METRO, Beko, LC Waikiki, KPKA, Berlin-Chemie, Nestle, Ашан, OTP Bank, Mondelez, Pepsico, Philip Morris, JTI, Syngenta, PG, FM logistic, Yves Rocher, Dr. Reday's.

Лише 9% із майже півтори тисячі західних компаній, які працювали в Росії, вивели з цієї країни бізнес після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, у квітні Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Мета – позбавили президента РФ Путіна ще одного джерела фінансування війни.