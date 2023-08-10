У Куп’янському районі Харківщини розпочали евакуацію населення

На звільнених територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення.

Про це повідомляє у Telegram Куп’янська міська військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, розпорядження було підписане 9 серпня 2023 року виконуючим обов’язки начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, м. Куп'янськ − Вузловий.

Нагадаємо, останнім часом ворог помітно посилив обстріли міст та сіл Харківщини, що наближені до лінії фронту. Тому із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.