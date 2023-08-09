Із 53 населених пунктів Куп'янського району можуть оголосити обов'язкову евакуацію, - ОВА

Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту.

Із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли", - пояснив Синєгубов.

Він наголосив, що процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів. Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74

"Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.

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найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, куди ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку.