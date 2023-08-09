Із 53 населених пунктів Куп'янського району можуть оголосити обов'язкову евакуацію, - ОВА

Із 53 населених пунктів Куп'янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення та примусова евакуація дітей.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв'язку з загостренням оперативної обстановки.
"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров'я цивільних людей суттєво зросли", - пояснив Синєгубов.
Він наголосив, що процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів. Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74
"Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усім буде надана необхідна допомога, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, минулої доби російська армія знову обстріляла Харківську область. Поранено трьох осіб, зокрема 14-річного підлітка.
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найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, куди ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку.