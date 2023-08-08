Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, - Маляр

За її словами, Сили оборони просуваються на півдні.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, - Маляр
Фото: скріншот

Найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, куди ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Якщо вимірювати по інтенсивності бойових дій, то найгарячіше зараз на Куп’янському напрямку. Дійсно, ворог підтягує туди сили, і ми фіксуємо, що підтягують вони сили в тому числі з Авдіївського напрямку, де вони не можуть просуватись уже понад рік. І не тільки на Куп’янський, вони і на Бахмутський підтягують. Чому? Тому що там ми рухаємось у наступі, і вони теж там не витримують цього просування», - поінформувала Маляр.

Вона запевнила, що Сили оборони вживають відповідних заходів.

«Можу запевнити, що ми теж вживаємо заходів відповідних для того, щоб здійснювати опір, і щоб ворог не пройшов по його напрямку наступу. Щоб було зрозуміло, окрім бійців, які безпосередньо здійснюють цей опір на передньому краї, у нас цілодобово працюють штаби, і безпосередньо командування знаходиться в зоні бойових дій», - розповіла Маляр.

За її словами, Сили оборони просуваються на півдні.

«На півдні є певні просування, і там теж знищується у великій кількості ворожий потенціал, і ворог чинить супротив: вони мінують, укріплюють бетоном, інженерними укріпленнями ключові панівні висоти. Але менше з тим, знищення їхнього оборонного потенціалу призводить до того, що ми рухаємось», - додала Маляр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies