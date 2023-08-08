Найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, - Маляр

Найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, куди ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Якщо вимірювати по інтенсивності бойових дій, то найгарячіше зараз на Куп’янському напрямку. Дійсно, ворог підтягує туди сили, і ми фіксуємо, що підтягують вони сили в тому числі з Авдіївського напрямку, де вони не можуть просуватись уже понад рік. І не тільки на Куп’янський, вони і на Бахмутський підтягують. Чому? Тому що там ми рухаємось у наступі, і вони теж там не витримують цього просування», - поінформувала Маляр.

Вона запевнила, що Сили оборони вживають відповідних заходів.

«Можу запевнити, що ми теж вживаємо заходів відповідних для того, щоб здійснювати опір, і щоб ворог не пройшов по його напрямку наступу. Щоб було зрозуміло, окрім бійців, які безпосередньо здійснюють цей опір на передньому краї, у нас цілодобово працюють штаби, і безпосередньо командування знаходиться в зоні бойових дій», - розповіла Маляр.

За її словами, Сили оборони просуваються на півдні.

«На півдні є певні просування, і там теж знищується у великій кількості ворожий потенціал, і ворог чинить супротив: вони мінують, укріплюють бетоном, інженерними укріпленнями ключові панівні висоти. Але менше з тим, знищення їхнього оборонного потенціалу призводить до того, що ми рухаємось», - додала Маляр.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.