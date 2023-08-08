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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили вісім складів ворога

Також ліквідовано вертоліт Ка-52 "Алігатор".

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили вісім складів ворога
Фото: Скрін з відео

На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1508 вогневих завдань.

 "За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162). Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор", 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 радіолокаційну станцію "Ястрєб АВ", - зазначив Тарнавський.

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Нагадаємо, що учора Збройні сили знищили ще 560 окупантів, 10 танків та гелікоптер КА-52 ворога. Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни з Україною склали 250 800 осіб.

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