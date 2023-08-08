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На порталі Дія моряки зможуть зареєструватись на іспит онлайн

Також іде робота над іншими послугами для моряків на порталі Дія, які спрощуватимуть життя та знищуватимуть корупцію у сфері.

На порталі Дія моряки зможуть зареєструватись на іспит онлайн
Фото: diia.gov.ua

На порталі Дія моряки зможуть зареєструватись на іспит онлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер не треба збирати документи, їхати до територіального центру Адміністрації судноплавства та писати заяву від руки. Подавайте заяву про проходження іспиту з будь-якої точки світу онлайн на порталі Дія. Це особливо важливо для моряків, які в рейсі”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається що іспити складають за допомогою міжнародної системи CES 6.0. Успішне проходження тесту підтверджує знання моряків та дозволяє кадетам і випускникам морських закладів освіти отримати перший робочий диплом, щоб розпочати кар’єру. Скласти іспит можна в Києві, Одесі та Варшаві. 

Також іде робота над іншими послугами для моряків на порталі Дія, які спрощуватимуть життя та знищуватимуть корупцію у сфері.

Нагадаємо, у "Дії" стануть доступним документи для моряків. Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках.

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