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З початку повномастшабного нападу РФ через обстріли загинуло 78 рятувальників

Поранено майже 300 працівників ДСНС.

З початку повномастшабного нападу РФ через обстріли загинуло 78 рятувальників
Речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий
Фото: militarymediacenter

Російська армія обстрілює рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції. 

На цьому наголосив речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.

Від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення.

Зазначимо, рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську внаслідок повторного удару ракетою "Іскандер" загинули співробітники ДСНС та відзначив усіх співробітників спецслужби, які працюють у зонах обстрілів.

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