Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ ракетних військ ворога на лівому березі Херсонської області
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ ракетних військ ворога на лівому березі Херсонської області
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Рада може розглянути скандальний закон про примусове вилучення землі та нерухомості
Рада може розглянути скандальний закон про примусове вилучення землі та нерухомості
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент відзначив усіх співробітників ДСНС після трагедії у Покровську

Внаслідок рактного удару загинув заступник начальника ДСНС Донеччини.

Президент відзначив усіх співробітників ДСНС після трагедії у Покровську
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську внаслідок повторного удару ракетою "Іскандер" загинули співробітники ДСНС та відзначив усіх співробітників спецслужби, які працюють у зонах обстрілів.

"Наразі йде рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів ракетою "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці. На жаль, є поранені, є загиблі. Від повторного ракетного удару, на жаль, загинули серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Підписуйтесь на наш Google News

"І хочу особливо відзначити сьогодні рятувальників, наших працівників ДСНС, тих, хто у різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару росіян у Покровську на Донеччині загинули пʼятеро осіб, 31 людина травмована. Серед них – 19 працівників поліції, пʼятеро рятувальників і дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies