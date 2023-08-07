Президент відзначив усіх співробітників ДСНС після трагедії у Покровську

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську внаслідок повторного удару ракетою "Іскандер" загинули співробітники ДСНС та відзначив усіх співробітників спецслужби, які працюють у зонах обстрілів.

"Наразі йде рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів ракетою "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці. На жаль, є поранені, є загиблі. Від повторного ракетного удару, на жаль, загинули серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

"І хочу особливо відзначити сьогодні рятувальників, наших працівників ДСНС, тих, хто у різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару росіян у Покровську на Донеччині загинули пʼятеро осіб, 31 людина травмована. Серед них – 19 працівників поліції, пʼятеро рятувальників і дитина.