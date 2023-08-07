На Запоріжжі ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52

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У Запорізькій області у районі населеного пункту Роботине Токмацької громади Пологівського району знищено російський гвинтокрил Ка-52.

Про це у Телеграмі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Роботине. Воїни 47-ї бригади з ПЗРК знищили російський гвинтокрил Ка-52. Чудова робота. Слава героям!", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, що 6 серпня артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 344 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 2 роти.