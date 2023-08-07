​ВАКС знову відмовився відсторонити голову Тернопільскої облради Головка, якого підозрюють у хабарництві

Судді апеляції Вищого антикорсуду залишили без задоволення скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу слідчого судді Ярослава Шкодіна, якою той відмовив у відстороненні голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що таке рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід. Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним.

У своїй скарзі прокурор зазначав, що в разі залишення на посаді Головко може чинити тиск на свідків або знищити чи підробити важливі для слідства документи.

Захист, своєю чергою, зазначав, що це припущення прокурора є необґрунтованим, а ризики зазначені у клопотанні нічим не підтверджуються. Також адвокати вказували, що Головко був обраний на свою посаду, а не призначений і КПК нібито не містить механізму відсторонення з обраної посади.

Нещодавно керівник САП Олександр Клименко заявляв, що у цій справі стався витік інформації, який нібито завадив викрити ще одного неназваного високопосадовця. Джерело витоку поки встановити не вдалося.

Нагадаємо, Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації (Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука) затримали під час отримання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Раніше суд визнав підозру Головку обґрунтованою та обрав запобіжний захід у вигляді арешту з заставою у 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.

18 липня суд відмовився відсторонити Головка від посади.

До роботи в Раді Головко був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду він очолив у листопаді 2020. До отримання посади, в вересні 2020 в своїх соцмережах писав, що подає на уряд до суду, бо вважає "неконституційним" карантин, впроваджений через пандемію ковіду. Він також образливо висловлювався на адресу монобільшості в парламенті і звинувачував їх у тому, що вони "хочуть заборонити нашим дітям ходити до закладів освіти без тотальної вакцинації".

Активно висловлювався на підтримку Дональда Трампа під час виборів 2020 і говорив, що він "осушить гниле, ліберальне болото".

Підозру в хабарництві повʼязав з тим, що йому "мститься" УПЦ МП.