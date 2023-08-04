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СБУ викрила на корупції районного воєнкома Полтавщини і ексголову райради на Черкащині

За винагороду воєнком знімав з військового обліку авто, а колишній посадовець допомагав ухилянтам.

СБУ викрила на корупції районного воєнкома Полтавщини і ексголову райради на Черкащині
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам.

Про це йдеться на сайті СБУ.

На Полтавщині піймали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів - воєнком вимагав 70 тис. грн відвласника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

За винагороду зловмисник обіцяв не створювати штучних перешкод при видачі довідок про зняття авто (йшлося про п'ять штук) з військового обліку. В СБУ пояснили, що цей документ необхідний, аби переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану.

Силовики встановили, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі "послуги". Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

На Черкащині затримали колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи він отримував через власні зв’язки серед лікарів.

Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв ухилянтам в оформленні фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За послугу зловмисник брав три-шість тисяч доларів.

Обоє зловмисників отримали підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

Державне бюро розслідувань викрило екскерівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав злочинцям ховатися від суду. Наразі зловмисник очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

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