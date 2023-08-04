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Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його

У соцмережах поширили інформацію, що “депутат та воєнком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером під час війни".

Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Єгор Смирнов
Фото: Соцмережі

Воєнкома з міста Южного Одеської області Єгора Смирнова після появи в соцмережах повідомлень про його збагачення відправили на передову.

Про це Одеський ТЦК та СП повідомив у соцмережі Facebook.

Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що “депутат та воєнком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників”.

“Через суспільний резонанс і у межах заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі”, − зазначено у повідомленні.

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У ТЦК ініціювали перевірку оприлюдненої інформації, а Державне бюро розслідування порушило кримінальне провадження.

Як повідомив активіст Дем’ян Ганул, Смирнов є депутатом Южненської міської ради з 2015 року по сьогодні.

За час війни депутат та за сумісництвом представник військомату набув у власність:

  • комерційну нерухомість загальною площею майже 500 кв.м.;
  • гектари землі на узбережжі чорного моря;
  • паркову для авто 938,7 кв.м.

Він також володіє групою нежитлових приміщень загальною площею 348 квадратних метрів. 

“Крім цього, депутат Смирнов Є.П. проходить "успішно" військову службу в місцевому ТЦК та вирішує питання ухилянтів. Тільки офіційно він награбував майна за час війни на більше ніж мільйон доларів!!!”, − написав активіст.

Нагадаємо, наприкінці липня суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника одеського військкомату Євгена Борисова та членів його сім’ї.

відповідно до розслідування УП, родина колишнього начальника одеського військкомату Євгена Борисова, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов у телефонній розмові журналістам спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи". Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

Опісля Президент Зеленський розпорядився звільнити одеського воєнкома і перевірити усіх очільників військкоматів.

Борисова затримали у Києві після того, як він отримав підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Ексвоєнком намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

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