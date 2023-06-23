Зеленський розпорядився звільнити одеського воєнкома Борисова і перевірити усіх очільників військкоматів

"Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - прокоментував перевірки Президент.

На Ставці Верховного Головнокомандувача Президент Володимир Зеленський доручив Головкому Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського у соцмережах.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - зазначив Президент.

Він додав, що дав "термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Крім того, на Ставці виступили усі командувачі щодо ситуації на фронті. Доповідали також командувач ВМС ЗСУ, очільники СБУ, МЗС, Міноборони і Мінстратегпрому.

Присутні розглянули питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, а ще - темпи зростання виробництва в українському ОПК.

Нагадаємо, відповідно до розслідування УП, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який працює воєнкомом з 1996 року, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов у телефонній розмові журналістам спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".