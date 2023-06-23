РНБО ухвалила рішення притягти до відповідальності винних у непридатності укриттів

Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене трьом великим темами.

Йшлося про безпеку людей, суди та євроінтеграцію України, повідомив президент Володимира Зеленський. Він не уточнив, чи ухвалено кадрові рішення, зокрема щодо Києва.

"Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", – зазначив президент.

Щодо судів Рада вирішила продовжувати судову реформу в тісній співпраці з ЄС, посилити відповідальність за корупцію в системі правосуддя та окремо опрацювати механізм захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Стосовно майбутнього України в ЄС вирішили прискорити роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Про ймовірні кадрові зміни у владі Києва за результатами засідання РНБО повідомляла низка ЗМІ. Учора "Цензор нет" писав, що рішення про призначення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма очільником КМВА замість Сергія Попка нібито можуть ухвалити вже у пʼятницю за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони. Призначення Кіма, на думку журналістів, якимось чином зробить перебування Кличка на посаді в КМДА "максимально нестерпним". Інформацію про те, що кадрові зміни в Києві можуть провести саме через рішення РНБО, раніше з посиланням на джерела писало ZN.ua.

Кім у коментарі LB.ua вчора повідомив, що вперше чує про підготовку свого призначення до Києва, а також додав, що не готовий обговорювати інформацію про те, що робитиме, якщо така пропозиція все ж надійде.

Питання зміни виконавчої влади в Києві постало після трагічної загибелі трьох киян під час російської атаки під закритим укриттям у Деснянському районі. Відповідати за місця цивільного захисту має столична влада. Київ через особливий статус має одразу дві адміністрації – міську державну, очолювану мером Віталієм Кличком, та тимчасову міську військову, яку після генерала Миколи Жирнова очолив у жовтні 2022 Сергій Попко.

Після загибелі киян біля закритого сховища поліклініки Кличко заявляв, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Голова КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію, говорив, що відповідальність має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

За даними джерел LB.ua у владних колах, станом на 15 червня столичного очільника Віталія Кличка хотіли зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього не було.

21 червня після низки обшуків та затримань Кличко заявив про кампанію "з дискредитації" столичної влади. Поки що в справі про трагедію з загибеллю під укриттям під слідством перебувають декілька осіб: заступниця голови Деснянської РДА, охоронець поліклініки, який мав відкрити двері, керівник цієї поліклініки та директор Департаменту муніципальної безпеки.