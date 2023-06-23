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Окупанти депортували ще 600 українців з тимчасово окупованих територій, – ЦНС

Депортацію окупанти провели з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області.

Окупанти депортували ще 600 українців з тимчасово окупованих територій, – ЦНС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Окупанти депортували ще 600 українців з тимчасово окупованих територій. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“За інформацією нашого підпілля з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області рф було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів. Йдеться про мешканців Дебальцеве, Докучаєвська (Донецька область) й  Старобільська (Луганська область). Саме там знаходяться табори розподілення, де мешканців тримають перед депортацією”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому «міністерству транспорту», яке повинно виділити автобуси. Водночас «міністерство охорони здоров’я» має забезпечити медичний супровід. І останнє, «головне управління мчс рф» здійснює безпосереднє перевезення та супроводження наших громадян.

Центр спротиву зауважує, що кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства.

Нагадаємо, декілька днів тому голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни готуються вивезти з Луганщини 750 дітей. У червні росіяни вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганщини.

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