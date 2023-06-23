Цими вихідними союзники знову спробують залучити Індію, ПАР та Бразилію на бік Києва

Цими вихідними у Данії відбудеться зустріч європейських та американських посадовців, яка матиме на меті залучити Індію, Південну Африку та Бразилію для підтримки Києва у війні проти РФ.

Про це пише Politico.

У зустрічі, про яку вперше повідомила газета Financial Times, візьме участь Бйорн Зайберт, голова апарату президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Також очікується участь радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

“Це остання спроба залучити (на бік Києва, - ред.) країни, які досі не брали участі у війні, а деколи відкрито підтримували Росію”, − пише видання.

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