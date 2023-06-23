Компанія Baykar отримала від влади Туреччини дозвіл на виробництво безпілотників “Байрактар” в Україні

Компанія Baykar отримала від влади Туреччини відповідні ліцензії на виробництво безпілотників “Байрактар” в Україні.

Про це повідомляє турецьке видання Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akıncı в Україні", - повідомив очільник компанії Baykar.

Планується, що завод відкриють у 2025 році.

Зазначається, що ще в 2019 році компанія Baykar заснувала ТОВ Avia Ventures. Під егідою цієї компанії триває будівництво заводу.

Проекту сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини щодо співробітництва в аерокосмічній галузі. Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну сферу та створення сприятливих умов для передачі технологій та використання продукції, передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічній галузі України до січня 2035 року.

Загальний обсяг інвестицій на це виробництво становить 95,5 млн доларів.

Нагадаємо, восени 2022 року LB.ua повідомляло, що Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні через два роки. План створення підприємства просувається.

"Байрактари" позитивно проявили себе на полі бою в війні Росії проти українців, і компанія декілька разів безкоштовно надавала апарати для українських оборонців.