У Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б дуже корисними для ЗСУ

"Касетні боєприпаси будуть особливо корисні проти окопів на російських позиціях на полі бою".

Збройні сили Сполучених Штатів вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у відбитті російських військ.

Про це пише Reuters з посиланням на заступницю помічника міністра оборони Лору Купер, яка займається питаннями Росії та України.

Касетні боєприпаси, заборонені у більше ніж 120 країнах, зазвичай випускають велику кількість невеликих бомб, які можуть без розбору вбивати на великій території, загрожуючи цивільному населенню.

“Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси будуть особливо корисні проти окопів на російських позиціях на полі бою”, − заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

Однак їх надання Києву ще не було схвалено через обмеження американських законодавців та занепокоєння союзників. Коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач, а частина боєприпасів є небезпечною і можуть здетонувати протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання та накопичення касетних боєприпасів був прийнятий 123 країнами, зокрема більшістю із 28 членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися приєднатися до угоди.

“З погляду ефективності на полі бою, ми віримо, що це буде корисно”, − сказала посадовиця Пентагону.

З початку конфлікту Україна просила – і загалом отримала − зброю, надати яку США спочатку відмовлялися, включно з ракетними установками HIMARS, батареями протиповітряної оборони Patriot і танками Abrams.

Додамо, Київ закликав конгресменів тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона схвалила надсилання звичайних вдосконалених боєприпасів подвійного призначення.

Нагадаємо, як написало Politoico, російські підсанкційні компанії задекларували сотні тисяч патронів, отриманих від західних постачальників. Фірми “Промтехнологія” та “Тетіс” придбали товари американських фірм Hornady та RCBS, йдеться у розслідуванні видання, однак російські підприємці це заперечують.