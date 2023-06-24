На перехоплення ПВК "Вагнер" відправили Росгвардію, - АТЕШ

Росгвардійцям дали наказ стріляти на ураження у разі найменшої непокори.

Бійцям ростовської Росгвардії видали бойову зброю та орієнтування на машини, на яких можуть пересуватися бойовики ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Зазначається, що росгвардійцям дали наказ стріляти на ураження у разі найменшої непокори.

Також їм повідомили, що “вагнерівці” могли переодягнутися у форму військовослужбовців Росії, тому є наказ зупиняти та перевіряти всі машини з людьми у камуфляжі.

Як раніше повідомлялось, російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК “Вагнер” ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.