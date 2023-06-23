Головне за день. П'ятниця, 23 червня

Понад 27 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, 11-ий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, гучні заяви Пригожина. Яким запам’ятається 485-й день повномасштабної війни.

Увечері по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Ніч також може бути неспокійною через виліт Ту-22м3 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, про який повідомили в Повітряних силах.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу там відбулось понад 27 бойових зіткнень.

Ворог завдав 51 авіаційного удару і здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 червня – в нашій новині.

Вранці 23 червня російська армія прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста.

55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Невдовзі очільник Херсонщини повідомив про смерть ще одного пораненого.

Сьогодні росіяни з самого ранку обстрілюють Запорізьку область, одна людина загинула, чотири поранені, повідомив очільник області Юрій Малашко.

У центрі Малої Токмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці - забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.

Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця, повідомляє Мінреінтеграції.

Повернення тіл загиблих українських військових здійснювалося відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України пройшла за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Сьогодні, 23 червня, набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомило естонське міністерство закордонних справ.

"Ми не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не переможе у війні, а Росія з її керівництвом не відповість за свої дії", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією The Guardian, діятиме експортний бан щодо третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмежувальні заходи. Зокрема, мають усунути можливість використання танкерів інших країн для транспортування російської сирої нафти в порти ЄС. Імпортери виробів із заліза та сталі також зіткнуться з жорсткішими обмеженнями на сировину, яка була оброблена в третіх країнах, щоб довести, що вона не походить з Росії.

Докладніше про нові обмеження — в нашій новині.

Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене трьом великим темам. Йшлося про безпеку людей, суди та євроінтеграцію України, повідомив президент Володимир Зеленський. Він не уточнив, чи ухвалено кадрові рішення, зокрема щодо Києва.

"Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", – зазначив президент.

Щодо судів Рада вирішила продовжувати судову реформу в тісній співпраці з ЄС, посилити відповідальність за корупцію в системі правосуддя та окремо опрацювати механізм захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Стосовно майбутнього України в ЄС вирішили прискорити роботу над виконанням європейських рекомендацій.

Подробиці – в новині.

Російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”, заявив ватажок найманців Євген Пригожин.

“Завдано ракетного удару по таборах ПВК “Вагнер”. Багато жертв. За інформацією бійців-очевидців удару було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО РФ”, - заявив він, пообіцявши, що найближчим часом ПВК “Вагнер” ухвалить рішення, “як відповісти на це злодіяння”.

Сьогодні зранку Пригожин опублікував відео, в якому критикує Міноборони РФ та звинувачує їх в обмані Путіна. За словами Пригожина, російські військові в Україні “вмиваються кров'ю”, ЗСУ успішно наступають, а у російській армії немає ніякого управління.

Докладніше – в нашій новині. Схоже, конфлікт між "вагнерівцями" і Міноборони Росії переходить у критичну фазу. Чекаємо продовження.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!