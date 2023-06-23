Один зі сценаріїв, які розглядають окупанти – вихід із Криму, - Юсов

Російські окупанти розглядають вихід із Криму як один зі сценаріїв. Значна частина окупаційної адміністрації вже вивезла свої сім'ї і активи.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“Низка окупаційних підприємств у Криму готуються до евакуації, збирають документи для перевезення до РФ. Якщо ми подивимося на траншеї і споруди, які облаштовують окупанти, багато з них - далеко від кордону з материковою Україною. Загарбники розуміють реалістичність цього сценарію”, - сказав Юсов.

Він зазначив, що Сили безпеки і оборони мають повне право завдавати ударів по окупантам для звільнення Криму та інших українських територій.

Юсов додав, що Україна не розголошує інформацію про те. якою зброєю було завдано ударів по Чонгарському мосту.

“Якщо слідчий комітет так званої РФ хоче розслідувати – нехай розслідує, давайте не полегшувати їм роботу”, - сказав представник ГУР.

Нагадаємо, кримські окупанти заявили про удари по Чонгарських мостах. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що "за можливості" рух там відновлять протягом години. Він також стверджує, що постраждалих немає. При цьому прокремлівське інформаційне агентство вранці заявило, що під "ракетний обстріл" потрапили не один, а декілька мостів – між Кримом і Херсонською областю.

Проросійські "журналісти" показали, як виглядає міст зараз. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський нагадав, що системні удари по Антонівському мосту в Херсонській області були саме перед тим, як була звільнена її правобережна частина.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.