Правоохоронці Київщини викрили схему незаконного зняття з військового обліку.

Як повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов, зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за $7-8 тисяч пропонували вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби.

"Спільно із співробітниками СБУ ми провели 8 санкціонованих обшуків. Вилучили понад 55 тисяч гривень, валюту, блокнот з чорновими записами, відбитки печаток та штампів медичного закладу", - розповів Нєбитов.

Організатор схеми отримав підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем нелегального виїзду українців призовного віку і затримала організаторів оборудок.

А напередодні співробітники ДБР повідомили про підозру начальнику районного відділу Центру пробації на Закарпатті. Його підозрюють в тому, що він намагався незаконно переправити через кордон чоловіків призовного віку.