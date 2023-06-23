В Україні припинили роботу чотирьох call-центрів, які шахрайським методом заволоділи коштами іноземних громадян. Двоє осіб отримали підозру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані разом із пособниками у Києві та Львові в офісних приміщеннях створили call-центри. До роботи залучили операторів, які забезпечували адміністрування сайту, а також використовували платну рекламу у соцмережах для залучення більшої кількості інвесторів. Вкладникам пропонували отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах.

Щоб реалізувати схему, зловмисники використовували власний вебсайт та самотужки розроблене програмне забезпечення. Підозрювані імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Проте вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків.

На території Києва, а також Київської, Львівської та Рівненської областей правоохоронці провели 25 обшуків за місцем проживання, в автомобілях причетних осіб, а також в офісних приміщеннях, де були розташовані call-центри. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та понад пів мільйона доларів готівкою.

За результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків та шість криптогаманців, які використовували у протиправній схемі. На заблокованих рахунках перебуває понад 15 млн грн, походження яких встановлюють.

За даними Офісу Генпрокурора, попередньо встановлена сума завданих збитків становить понад мільйон гривень. Українські правоохоронці спільно з правоохоронцями Азербайджану встановлюють потерпілих.

У той же час вирішують питання про обрання запобіжних заходів та накладення арештів на електронні грошові активи, нерухомість і автівки зловмисників.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, цього місяця кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створювали фішингові боти під виглядом ботів ДТЕК. А правоохоронці виявили групу зловмисників, яка обікрала іноземців на мільйон гривень.