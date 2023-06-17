Обшуки провели на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних.

Правоохоронці викрили групу зловмисників, яка обікрала іноземців на мільйон гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, п'ятеро осіб привласнювали гроші з рахунків іноземних громадян - "вивели" майже мільйон гривень, використовуючи посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торговельні інтернет-майданчики.

"Підозрювані підшуковували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар. Дані банківських карток – номер карти, CVV-код та термін дії, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі підозрюваним", - розповіли в ОГП.

Організатор передавав виконавцям ці дані, а вони "прив’язували" їх до платіжних систем. Через технологію NFC вони купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки з рахунків потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних та їх авто. Було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Зловмисники отримали підозри у створенні злочинної організації, участі у ній та крадіжці майна (за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).

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