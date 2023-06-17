Правоохоронці викрили групу зловмисників, яка обікрала іноземців на мільйон гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, п'ятеро осіб привласнювали гроші з рахунків іноземних громадян - "вивели" майже мільйон гривень, використовуючи посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торговельні інтернет-майданчики.
"Підозрювані підшуковували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар. Дані банківських карток – номер карти, CVV-код та термін дії, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі підозрюваним", - розповіли в ОГП.
Організатор передавав виконавцям ці дані, а вони "прив’язували" їх до платіжних систем. Через технологію NFC вони купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки з рахунків потерпілих.
Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних та їх авто. Було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.
Зловмисники отримали підозри у створенні злочинної організації, участі у ній та крадіжці майна (за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).
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А в Дніпрі злочинна група привласнила нерухомість померлих на 10 млн грн.