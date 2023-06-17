На Сумщині піймали інформаторку російської ФСБ

Служба безпеки затримала на Сумщині інформаторку російської ФСБ, яка "зливала" дані про оборону північних рубежів України.

Про йдеться на сайті спецслужби.

Затримана - жителька Глухова, яка передавала окупантам локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Загарбники використовували ці дані для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

"За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина РФ, який проживає в Росії і тривалий час співпрацює з ФСБ. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передачі цих відомостей до РФ", - зазначили в СБУ.

Зловмисниця отримала підозру, наразі перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, спецслужба також піймала у Вінниці російського агента, котрий готував новий ракетний удар по місту. А на Донеччині викрили агента ФСБ, який “наводив” ворожі ракети на позиції ЗСУ під Бахмутом.