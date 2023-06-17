Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

В ніч на 17 червня та зранку російські війська здійснили обстріли прикордоння Сумщини.

Зафіксовано 40 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади:

Білопільська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (два вибухи) та вдарили з мінометів (16 вибухів).

Юнаківська громада: окупанти використали артилерію, зафіксовано три вибухи.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив із мінометів – сім вибухів.

Середино-Будська громада: зафіксовано ворожий мінометний обстріл (три вибухи).

Хотінська громада: росіяни застосували міномети, шість вибухів.

Есманська громада: окупанти вдарили зі ствольної артилерії, зафіксовано три вибухи.

За попередніми даними, минулося без постраждалих мирних жителів та руйнувань інфраструктури.

Нагадаємо, що за день 16 червня обстрілів росіян зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області.