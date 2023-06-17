Ворог обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні та прифронтові населені пункти області.

Минулої доби у селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, окупанти з артилерії та мінометів обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

"Минулої ночі у с. Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа", - розповів очільник області.

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Синєгубов додав, що тривають роботи із розмінування. Так, за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території і знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби росіяни випустили по Херсонщині 314 снарядів. Загинули дві людини, ще 25 були поранені.

У Дніпропетровській області ворог обстрілював Нікополь. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення середньої тяжкості.