Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру.

Президент України 16 червня провів засідання військового кабінета. Були присутні генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала та командири на конкретних напрямках активних дій. Також на засіданні був Буданов.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше”, - наголосив президент.

Він також розповів про зустріч у спеціальному форматі - Україна плюс країни Африки. На ній обговорювали формулу миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі Статуту ООН, захистити нації від агресій.

“Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо”, - зазначив президент.

Також відбувся випуск курсу в Національному університеті оборони України, президент привітав наших офіцерів.

“Особливо вдячний нашим силам ППО – кожному і кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, – це дуже важливо й символічно. Росії нікого не залякати”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, 16 червня до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.

Під час перебування в Києві "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними.

Втім, прессекретар Рамафоси заявив, що під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки не чули ніяких вибухів.