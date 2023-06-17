Президент України 16 червня провів засідання військового кабінета. Були присутні генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала та командири на конкретних напрямках активних дій. Також на засіданні був Буданов.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше”, - наголосив президент.
Він також розповів про зустріч у спеціальному форматі - Україна плюс країни Африки. На ній обговорювали формулу миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі Статуту ООН, захистити нації від агресій.
“Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо”, - зазначив президент.
Також відбувся випуск курсу в Національному університеті оборони України, президент привітав наших офіцерів.
“Особливо вдячний нашим силам ППО – кожному і кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, – це дуже важливо й символічно. Росії нікого не залякати”, - наголосив голова держави.
Нагадаємо, 16 червня до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.
Під час перебування в Києві "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними.
Втім, прессекретар Рамафоси заявив, що під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки не чули ніяких вибухів.