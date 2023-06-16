Росіяни обстріляли за день 13 громад Сумщини

За день 16 червня обстрілів росіян зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 117 вибухів.

Шалигинську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок, ЛЕП, нежитлове приміщення та два цивільні автомобілі.

Великописарівську, Новослобідську, Глухівську та Краснопільську громади обстріляли з артилерії.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, а по Юнаківській з вертольоту випустили дві ракети.

Дружбівську, Зноб-Новгородську, Есманську, Хотінську та Миколаївську громади обстріляли з мінометів.

Також з міномета та АГС обстріляли і Середино-Будську громаду.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти декілька разів обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік та постраждала жінка 78 років.