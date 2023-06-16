"...Людина-стихія, людина-петарда, людина-вогонь. Насправді - дуже добра людина. Мрійник, візіонер і дивовижний авантюрист (у поетичному сенсі цього слова). Якщо він робив виставку, то в цій виставці мало бути все", - відгукнувся про покійного письменник Сергій Жадан.

Помер харківський фотожурналіст Юрій Ворошилов, який одним із перших сфотографував 4-й енергоблок після аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив письменник Сергій Жадан на своїй фейсбук-сторінці.

"...Людина-стихія, людина-петарда, людина-вогонь. Насправді - дуже добра людина. Мрійник, візіонер і дивовижний авантюрист (у поетичному сенсі цього слова). Якщо він робив виставку, то в цій виставці мало бути все. Якщо він готував книжку - залучав усіх. Іноді здавалося, що його цікавив не так результат, як процес - вічне горіння, постійне сперечання, невпинне докопування до чогось головного", - йдеться в дописі Жадана.

За інформацією "Укрінформу", у червні 1986-го Юрій Ворошилов за завданням редакції знімав з кабіни військового вертольота 4-й енергоблок ЧАЕС. Тоді фотограф організував мобільну про подвиг чорнобильців.

Серед останніх масштабних проєктів - "Грузинський легіон" (про добровольців, які приїхали з Грузії до України для захисту нашої країни від російських окупантів), "Савур-Могила" (тут були представлені фотографії, зроблені у Попасній, Щасті, на Світлодарській дузі), а також "Неоголошена війна" (зібрані знімки учасників перших, найтяжчих боїв на Донбасі).

Нагадаємо, торік помер заслужений журналіст України і театральний критик Олег Вергеліс. Раніше відійшов у засвіти журналіст Микола Бабич - його серце зупинилося під час планової операції.