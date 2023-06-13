За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки нічного удару ворожих безпілотників по Харкову.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

13 червня о 03:16 до рятувальників надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю в одному з районів міста. В результаті виникла масштабна пожежа.

На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа загорання склала близько 1000 кв. м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 82 рятувальники та 18 одиниць основної та спеціальної техніки від ДСНС.

"Завдяки оперативній і злагодженій роботі вогнеборців о 08:00 пожежу ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі Росія атакувала крилатими ракетами та «Шахедами» Харків, Кривий Ріг, Київ та Дніпро. Цілями традиційно були цивільні об'єкти.

У Харкові «Шахеди» атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському районі, де внаслідок вибуху сталася пожежа.