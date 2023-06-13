За добу РФ била по 10 областях України, – ОВА

У Київській області під час російської ракетної атаки працювала протиповітряна оборона. Влучань немає, падіння уламків на обʼєкти інфраструктури не зафіксовано. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області за добу – два обстріли. Росіяни били з мінометів та АГС у Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади. Білопільська громада: внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі дитячого будинку інтернату. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади. Есманська громада: пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач. У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

У Запорізькій ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населених пунктах: двічі вдарив з авіації, атакував з БпЛА, бив з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам. За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах. Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка. 34 зруйновані об'єкти: багатоповерхові та приватні будинки, майно людей, комунікації.

У Дніпропетровській ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Внаслідок влучання в п’ятиповерхівку, за попередньою інформацією, загинули троє мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники. Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Працюють рятувальники. Побиті шість легкових машин. Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. В місті працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються. Ворог не полишає у спокої і Нікопольський район. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.

У Луганській з авіації та артилерії противник вдарив вчора по Новоселівському. Також артобстрілів зазнали Діброва, Невське та Білогоріка. За добу противник здійснив 97 обстрілів (456 снарядів). Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим. У Містках, що між Сватовим та Старобільськом, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні зараз перебувають понад 100 військових рф.

У Харківській минулої ночі ворог завдав удару по Харкову БпЛА Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа на площі 1000 кв. м. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, – без постраждалих. Вчора ворог обстріляв Шевченкове з РСЗВ "Торнадо". Пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, газопровід та магазин. З пораненнями госпіталізовані двоє людей. Внаслідок обстрілів Вільхуватки поранення зазнав 40-річний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі підприємства в селі Івашки. Також вчора з гелікоптера вдарили по селу Басове. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Донецькій вчора окупанти обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївку, Костянтинівку, Красногорівку, Курахове, Велику Новосілку, Желанне, Північне, Нью-Йорк, Благодатне, Багатир, Карлівку. Пошкоджено 11 житлових будинків, три службових автомобіля, цивільний автомобіль, магазин. На Донеччині за добу:один цивільний загиблий, пʼятеро поранених.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 39 обстрілів (177 снарядів). Зокрема в Херсоні був зафіксований один артилерійський обстріл (вісім снарядів). російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області, заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні. Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. З підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 маломобільних осіб. Лівий берег: ситуація надалі залишається критичною. Там під водою 17 населених пунктів. І в жодному з них росія не поспішає рятувати людей, котрі через них опинилися в смертельній небезпеці. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини.

Нагадаємо, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень.