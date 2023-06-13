На футбольному полі одного з місцевих парків загинув чоловік, який косив траву.

Російська армія завдала ударів по місту Костянтинівка на Донеччині, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"На футбольному полі одного з місцевих парків загинув чоловік, який косив траву. Крім того, снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також засобами ураження пошкоджено фасади приватних домоволодінь", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 13 травня внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Серед загиблих - 15-річна дівчина. Серед поранених - двоє підлітків 15 та 16 років. Окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Смерч”.