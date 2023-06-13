ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли приватний сектор Костянтинівки, є загиблий та поранені

На футбольному полі одного з місцевих парків загинув чоловік, який косив траву.

Росіяни обстріляли приватний сектор Костянтинівки, є загиблий та поранені
Фото: Офіс генпрокурора

Російська армія завдала ударів по місту Костянтинівка на Донеччині, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"На футбольному полі одного з місцевих парків загинув чоловік, який косив траву. Крім того, снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка. Також засобами ураження пошкоджено фасади приватних домоволодінь", - йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 13 травня внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Серед загиблих - 15-річна дівчина. Серед поранених - двоє підлітків 15 та 16 років. Окупанти обстріляли місто з РСЗВ “Смерч”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies