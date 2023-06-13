На таврійському напрямку ЗСУ знищили близько чотирьох ворожих рот, – командувач

Втрати ворога на таврійському напрямку за минулу добу склали близько 4 рот знищеними і пораненими.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання, – зазначив він. – Знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С» та автомобільну техніку. Також було знищено склади з боєприпасами ворога».

Нагадаємо, 13 червня Збройні Сили України ракетним ударом ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу.