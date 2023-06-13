Сили Оборони знищили російського генерала та ще ряд старших офіцерів

Збройні Сили України ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу.

Про це повідомив офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Facebook.

За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару.

Горячов командував російським угрупуванням у Придністров'ї, згодом – 27-ю бригадою, 201-ю військовою базою у Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську. На початку повномасштабного вторгнення був командиром 5-ї танкової бригади, згодом був призначений начштабу 35-ї армії Східного військового округу ЗС РФ (в/ч 62825).

Нагадаємо, 10 червня Сили Оборони завдали удару по штабу окупантів на Арабатській стрілці, де у квітні цього року проводив нараду російський президент Путін.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров напередодні повідомив, що в результаті обстрілу «ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж «швидких», які не встигають їх вивозити».