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Сили Оборони знищили російського генерала та ще ряд старших офіцерів

За інформацією російських пропагандистів, окупанти загинули внаслідок ракетного удару. 

Сили Оборони знищили російського генерала та ще ряд старших офіцерів

Збройні Сили України ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова та ще ряд старших офіцерів штабу.

Про це повідомив офіцер Генерального штабу ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Facebook.

За інформацією російських пропагандистів, Горячов загинув внаслідок ракетного удару. 

Горячов командував російським угрупуванням у Придністров'ї, згодом – 27-ю бригадою, 201-ю військовою базою у Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську. На початку повномасштабного вторгнення був командиром 5-ї танкової бригади, згодом був призначений начштабу 35-ї армії Східного військового округу ЗС РФ (в/ч 62825).

Нагадаємо, 10 червня Сили Оборони завдали удару по штабу окупантів на Арабатській стрілці, де у квітні цього року проводив нараду російський президент Путін.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров напередодні повідомив, що в результаті обстрілу «ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж «швидких», які не встигають їх вивозити».

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