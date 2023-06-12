Внаслідок підриву Каховської ГЕС збитки меліоративних систем та каналів складають 150-160 млрд гривень

Точну суму можна буде визначити після деокупації територій.

За попередніми даними, збитки державного майна - меліоративних систем та каналів - внаслідок підриву Каховської ГЕС складають 150-160 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“Точні дані можна буде визначити після деокупації територій. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами”, - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що говорити про зрошуване землеробство на півдні України без відновлення джерела водопостачання у найближчий час неможливо.

В Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

Зокрема, водосховище було джерелом живлення для 584 тис. гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення. Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, а Північно-Кримський – 39,7 тис. га сільськогосподарських земель.

Також через низку систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювали окремий водозабір з водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.

Раніше повідомлялось, що знищення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції, ймовірно, уже завдало збитків довкіллю на близько 1,5 млрд євро.