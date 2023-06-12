Запорізькі рятувальники витягнули із Дніпра залишки ракети С-300.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від мешканця Запоріжжя про те, що у річці Дніпро він помітив підозрілий предмет. На місці працювали спеціалісти відділення підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Запорізької області у складі 8 чоловік та 2 одиниць спецтехніки", - розповіли рятувальники.

У ДСНС закликали усіх, хто натрапив на підозрілий предмет, повідомляти про знахідку до Служби порятунку

"Використовуйте просте правило чотирьох "НЕ": не чіпайте, не розбирайте, не нагрівайте, не допускайте до предмету дітей. Прості правила безпеки рятують життя!", - наголосили рятувальники.

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Нагадаємо, раніше у Київській області неподалік від населеного пункту виявили уламки ракети Х-55, випущеної російськими загарбниками. А торік із річок на Київщині витягли два російські вертольоти, понад 10 бойових машин і 20 мін.