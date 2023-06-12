Російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами селище Козацьке на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Російська авіація продовжує “кошмарити” Козацьке. Двома керованими авіабомбами окупанти поцілили в житловий будинок", - зазначили в ОВА.
На щастя, жителі не постраждали.
Адміністрація показала фото наслідків ворожих обстрілів селища.
Нагадаємо, минулого тижня очільник Херсонщини Олександр Прокудін повідомив, що росіяни прицільно обстріляли житлові будинки Козацького. Тоді загинула жінка.
До цього окупанти вдарили по ще одному житловому будинку. В результаті від отриманих травм помер 55-річний чоловік.