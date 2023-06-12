Російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами селище Козацьке на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська авіація продовжує “кошмарити” Козацьке. Двома керованими авіабомбами окупанти поцілили в житловий будинок", - зазначили в ОВА.

На щастя, жителі не постраждали.

Адміністрація показала фото наслідків ворожих обстрілів селища.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, минулого тижня очільник Херсонщини Олександр Прокудін повідомив, що росіяни прицільно обстріляли житлові будинки Козацького. Тоді загинула жінка.

До цього окупанти вдарили по ще одному житловому будинку. В результаті від отриманих травм помер 55-річний чоловік.