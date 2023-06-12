Підрив Каховської ГЕС: на Нікопольщину воду везуть цистернами та водовозами

Підвезення води цистернами та водовозами організовано до громад Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини, які залишилися без централізованого водопостачання внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Про це у Телеграм повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Після підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище продовжує міліти. Його рівень зараз неможливо навіть виміряти через низький рівень води. Через це без води вже вся Нікопольщина. У Криворізькому районі - Грушівська та частково Зеленодольська громади", - сказав Лисак.

У Криворізькому районі воду подають за графіком. У Нікопольський уже доставили понад 10 цистерн із водою, по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин і близько півсотні водовозів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для жителів передають бізнес і міжнародні партнери.

Лисак наголосив, що якість води, яку підвозять, контролюють фахівці.

"Без води залишаються п'ять медичних закладів Нікопольщини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Незважаючи на наявний тут запас води та її підвезення, частину людей евакуюють до лікарень Дніпра та Павлограда. Першими транспортували вісьмох паліативних хворих. Уже сьогодні привезуть тих, хто перебуває на гемодіалізі. В медзакладах Криворіжжя ситуація легша - вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створених там запасів води переважно вистачить більше ніж на місяць. Щоб лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо буріння свердловин. Уже виконано аналіз ґрунтів", - розповів він.

За словами голови обладміністрації, разом із громадами також опрацьовується ймовірність розміщення на територіях механічних водорозбірних колонок. Уже визначено 60 таких локацій у Покровській громаді Нікопольського району, а також у Глюватській і Апостолівській громадах Криворізького району.

Раніше повідомлялось, що після підриву росіянами греблі на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання лишилися жителі Марганця, Покрови та Томаківки Дніпропетровської області.

Кабмін планує виділити 1,5 млрд гривень на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.