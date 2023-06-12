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Жителі Марганця, Покрови та Томаківки на Дніпропетровщині лишилися без води через підрив Каховської ГЕС

Для них привозять воду.

Жителі Марганця, Покрови та Томаківки на Дніпропетровщині лишилися без води через підрив Каховської ГЕС
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Після підриву росіянами греблі на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання лишилися жителі Марганця, Покрови та Томаківки Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Після теракту окупантів люди лишилися без централізованого водопостачання. Для них організовуємо привізну воду. Без неї не лишиться жоден житель Дніпропетровщини. Аж до вирішення ситуації”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, загалом ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих обстрілів.

Нагадаємо, Кабмін планує виділити 1,5 млрд гривень на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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