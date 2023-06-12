Росіяни зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку

Госпіталь у Ростовській області має високі показники смертності через брак персоналу.

Минулого тижня окупанти зазнали значних втрат на Бахмутському напрямку. До військового шпиталю у Ростовській області щоденно привозили понад 50 важкопоранених військових РФ.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат”, – йдеться у повідомленні.

Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.

Нагадаємо, тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де учора відбулося 25 бойових зіткнень.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня цього року становлять 215 640 осіб.