Президент подякував волонтерам, лікарям та місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей.

Під час рятувальної операції на півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб.

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсона. Знову і знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Окрема подяка волонтерам, лікарям, місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій", - сказав він.

Зеленський наголосив, що російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, якими вивозять людей.

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати... Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - сказав президент.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи 10 червня удалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.

Раніше також повідомлялося, що окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів.