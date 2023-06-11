Україна сприятиме розслідуванню катастрофи на півдні країни Міжнародним кримінальним судом.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. Першого ж дня Генеральний прокурор відправив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту й самі почули, що російський терор триває", - сказав президент.

"Ми вже сприяємо і будемо й надалі сприяти максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально залучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів", - додав він.

Зеленський наголосив, що це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу.

"Повна і справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста - це обов'язкова передумова до того, що у світі більше не буде повторень такого зла", - зазначив президент.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення.

Вже відомо, що катастрофа була вчинена військовослужбовцями 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ. На цей час партизани встановлюють особи тих, хто безпосередньо брав участь в теракті.

Верховна Рада просить ООН та міжнародне співтовариство засудити теракт Росії на Каховський ГЕС.