Винуватицею вибуху на Каховській ГЕС може бути тільки Росія, - Маасікас

"І це очевидно, оскільки ця гребля перебуває під незаконною російською окупацією".

Посол Європейського Союзу, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що журналістський протокол зобов'язує провідні міжнародні ЗМІ та інформагенції, які писали про підрив греблі Каховської ГЕС, надати слово і російській стороні. Однак, європейська спільнота чітко висловилася про те, що винуватицею катастрофи може бути лише Росія.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Freedom, передає Укрінформ.

"Ця жахлива трагедія, що послідувала за вибухом та руйнуванням греблі в Новій Каховці, насправді є гарним прикладом. Так, є журналістський протокол, що зобов’язує також надати слово протилежній стороні. Але ж ви бачите, як декілька високопоставлених політиків, таких як Президент Європейської ради Шарль Мішель, Високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель абсолютно чітко заявили - це може бути лише Росія", - сказав Маасікас.

Він додав, що міжнародні видання окрім коментарів сторін також враховують думки експертів.

"Запитують і кількох різних експертів, які кажуть, що за всією логікою, це може бути тільки Росія. І це очевидно, оскільки ця гребля перебуває під незаконною російською окупацією. Вони у будь-якому разі несуть за це відповідальність", - зазначив Маасікас.

Він також зазначив, що в українців не було жодної мотивації підривати греблю Каховської ГЕС.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення.

Сьогодні з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали людей. Однак, російські окупанти відкрили вогонь по цивільних. В результаті загинули троє людей, ще 23 дістали поранення.