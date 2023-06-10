Джонсон йде з парламенту через розслідування вечірок під час ковідного карантину

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишив посаду члена парламенту на знак протесту проти розслідування законодавцями його поведінки під час карантину, оголошеного у країні під час COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Джонсон звинуватив парламентський комітет із привілеїв в організації "політичного вбивства".

"Мене витісняє крихітна жменька людей, які не мають жодних доказів на підтвердження своїх заяв", — наголосив у своїй заяві політик.

Парламентський комітет із привілеїв – це головний дисциплінарний орган для законодавців. Він мав повноваження рекомендувати відсторонення Джонсона від парламенту. Якщо призупинення триватиме більше ніж 10 днів, виборці в його окрузі могли вимагати від нього балотуватися на переобрання, щоб продовжувати бути їхнім представником.

Джонсон натякнув, що може повернутися в політику, заявивши, що поки що лише залишає парламент.

Нагадаємо, що 15 травня 2020 року на Даунінг-стрит відбулася вечірка за участі кількох десятків людей. На фото, поширеному The Guardian, видно пляшки з-під вина й сирну нарізку. Джонсон заявив, що це була робоча зустріч, але не пояснив, чому її учасники випивали. А 20 травня 2020 року на іншій зустрічі були присутні близько 30 людей включно з прем’єром та його дружиною. І знову Джонсон наполіг, що йшлося про робочу зустріч, на якій він був присутній близько 25 хвилин. Водночас він вибачився за порушення карантину.

Зазначимо, що у березні 2020 року Велика Британія заборонила виходити з дому без поважної причини і збиратися в групи більше двох людей надворі — й те лише за умови, якщо ви перебуваєте на відстані двох метрів. Тому у випадках з Джонсоном йшлося про порушення карантинних вимог.