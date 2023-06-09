Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Татарстані, оскільки Кремль сподівається забезпечити стабільне постачання зброї для свого вторгнення в Україну, повідомляє АР.

Координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що співробітники розвідки США вважають - завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" можуть ввести в експлуатацію на початку наступного року. Білий дім також опублікував зроблені у квітні супутникові знімки промислового об'єкта за кількасот миль на схід від Москви, де, на його думку, "імовірно, буде побудований завод".

У грудні адміністрація президента Джо Байдена публічно заявила, що, на її думку, Тегеран та Москва розглядають можливість створення в Росії лінії зі збирання безпілотників для війни в Україні. Нові розвіддані припускають, що проєкт у Єлабузькому районі Татарстану вийшов за межі концепції.

Кірбі додав, що офіційні особи США також встановили, що Іран продовжує постачати російським військовим безпілотники односторонньої дії, зроблені в Ірані.

За даними Білого дому, станом на травень Росія отримала з Ірану сотні бойових безпілотників, а також обладнання, пов'язане з виробництвом безпілотників.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викривати і припиняти цю діяльність, зокрема, ділитися нею з громадськістю — і ми готові зробити більше", - підкреслив Кірбі.

Білий дім також відзначив, що Іран також отримує зброю із Росії. Країна прагне закупити у Росії додаткову військову техніку, зокрема, ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки ЯК-130. У квітні Іран оголосив про завершення операції із придбання в РФ винищувачів Су-35.

Нагадаємо, днями телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном зброї до РФ.

Наприкінці травня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.