Трампу висунули кримінальні обвинувачення за неправильне поводження з документами

Проти нього висунуто сім кримінальних статей.

Федеральне велике журі присяжних висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу обвинувачення у зберіганні секретних урядових документів і перешкоджанні правосуддю.

Про це пише Reuters з посиланням на адвоката Трампа та інше джерело.

Кримінальна справа, порушена Міністерством юстиції США, стала ще одною юридичною невдачею для Трампа. У Нью-Йорку проти нього вже порушили кримінальну справу, яку суд має розглянути у березні.

Трамп повідомив у соціальних мережах, що його викликали з'явитися до будівлі федерального суду в Маямі у вівторок. “Я НЕВИННА ЛЮДИНА!” – написав він на своїй платформі Truth Social.

За словами джерела, у федеральній справі проти Трампа висунуто сім кримінальних статей. Обвинувальний висновок залишається запечатаним, і навіть сам Трамп ще не бачив, що там написано.

Ці звинувачення, відповідно до Закону про шпигунство, включають змову, неправдиві заяви, перешкоджання правосуддю та незаконне зберігання секретних документів.

Міністерство юстиції розслідує поводження Трампа з секретними документами, які він зберіг після відходу з Білого дому в 2021 році. Майже рік тому слідчі вилучили приблизно 13 000 документів з маєтку Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида. Сто з них були позначені як конфіденційні, хоча один із адвокатів Трампа раніше заявив, що всі записи з грифами секретності повернуто уряду.

Раніше Трамп захищав своє зберігання документів, припускаючи, що він розсекретив їх, будучи президентом. Однак він не надав відповідних доказів і його адвокати відмовилися використати цей аргумент у судових справах.

Нагадаємо, у травні Трамп відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і не захотів бажати Україні перемоги. Також він укотре сказав, що президентські вибори 2020 року були "сфальсифіковані".