Поліція Естонії анулювала посвідку на проживання росіянці-координаторці руху "Безсмертний полк у Таллінні"

Сьогодні, 8 червня, Департамент поліції та прикордонної охорони на пропозицію поліції безпеки анулював посвідку на проживання в Естонії росіянці, координаторці руху "Безсмертний полк у Таллінні" Зої Палямар, передає ERR.

Палямар на десять років заборонили в'їзд до шенгенської зони. Наразі жінка перебуває у Російській Федерації.

Естонська Поліція безпеки заявила, що "використання в Естонії чинних принципів демократичної правової держави для підтримки спрямованої на сегрегацію політики Росії є явною загрозою безпеці".

Як пояснили в поліції, посвідка на проживання анулюється з міркувань безпеки, якщо є підстави бачити загрозу конституційному ладу та запобігти можливим злочинам у майбутньому.

Нагадаємо, у 2023 році року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали дозвіл на проживання в нашій країні. Так Литва стала частіше не надавати громадянам обох держав дозвіл на проживання.

Тим часом Румунія зобов'язала Росію скоротити чисельність посольства на 51 посаду. Йдеться про 21 дипломатів і 30 посад технічно-адміністративного персоналу.